Top News
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
DroneShield-Aktie stoppt Rally - Anleger zeigen sich nervös DroneShield-Aktie stoppt Rally - Anleger zeigen sich nervös
Aktien Schweiz knapp behauptet - Nestle und ABB unter Druck

22.10.25 17:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
57,66 CHF -0,84 CHF -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Adecco SA
22,20 CHF -1,22 CHF -5,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Galderma
136,30 CHF -1,10 CHF -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
81,84 CHF -0,73 CHF -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
104,86 CHF 0,30 CHF 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
280,50 CHF -0,30 CHF -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit kleinen Verlusten haben die schweizerischen Aktien den Handel am Mittwoch beendet. Marktteilnehmer verwiesen auf bislang ausgebliebene Fortschritte bei der Beilegung des Zollkonflikts USA-China und des Haushaltsstreits in den USA. Im Zollkonflikt hat US-Präsident Trump angedeutet, dass ein geplantes Treffen mit seinem chinesischen Pendant Xi Jinping möglicherweise doch nicht stattfinden könnte. Ein ebenfalls geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin wurde schon abgesagt, nachdem Vertreter Russlands signalisiert hatten, dass ihrerseits keine Bereitschaft bestehe, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 12.614 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 19,49 (zuvor: 18,88) Millionen Aktien. Schwächster Wert im Index waren ABB, die nachrichtenlos 1,4 Prozent abgaben.

Belastet wurde der SMI vor allem auch von Schwergewicht Nestle, dessen Kurs um 0,9 Prozent nachgab. Die Titel hatten in der vergangenen Woche sehr stark von den Restrukturierungsplänen des neuen CEO profitiert. Neben Gewinnmitnahmen dürften die eher enttäuschenden Zahlen von L'Oreal den Kurs belastet haben, an der Nestle beteiligt ist.

Auch der Kurs des Hautpflegespezialisten Galderma (-0,8%) wurde von den L'Oreal-Zahlen nach unten gezogen. Das Unternehmen wurde einst von Nestle und L'Oreal gegründet, gehörte danach zeitweise ganz zu Nestle und wurde später an ein Konsortium von privaten Investoren verkauft, ehe es 2024 an die Börse ging. Galderma wird am Donnerstag über den Verlauf des dritten Quartals berichten.

Roche fielen am Tag vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen um 0,1 Prozent. Novartis legten hingegen um 0,3 Prozent zu.

In der zweiten Reihe verbilligten sich Adecco um 5,2 Prozent, nachdem der niederländische Wettbewerber Randstad schwache Geschäftszahlen vorgelegt hatte.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2025 11:45 ET (15:45 GMT)

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
13:31Nestlé KaufenDZ BANK
13:21Nestlé NeutralUBS AG
12:21Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
17.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13:31Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13:21Nestlé NeutralUBS AG
12:21Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
17.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
17.10.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

