JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Neutral

15:46 Uhr
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor Zahlen zum Schlussquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern dürfte auf vergleichbarer Basis um drei Prozent gewachsen sein, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Vorschau auf die im Februar anstehenden Quartals- und Geschäftsjahreszahlen./rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
78,19 CHF		 Abst. Kursziel*:
15,10%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
78,21 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
15,07%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,20 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

