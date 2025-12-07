Nestlé Aktie
Marktkap. 212,83 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor Zahlen zum Schlussquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern dürfte auf vergleichbarer Basis um drei Prozent gewachsen sein, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Vorschau auf die im Februar anstehenden Quartals- und Geschäftsjahreszahlen./rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Neutral
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
78,19 CHF
|Abst. Kursziel*:
15,10%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
78,21 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
15,07%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,20 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
