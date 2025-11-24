Nestlé Aktie
Marktkap. 219,12 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
79,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
79,92 CHF
|Abst. Kursziel*:
-1,15%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
79,80 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,00%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,67 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|15:01
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|15:01
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG