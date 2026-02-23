Umsatz leicht gestiegen

Der Chipkonzern Elmos Seminconductor will im laufenden Jahr stärker gewachsen.

So sollen die Erlöse 2026 um elf Prozent (plus/minus drei Prozentpunkte) steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage vorläufiger Jahreszahlen mit. Die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll sich auf 24 Prozent (plus/minus 2 Prozentpunkte) verbessern.

Wer­bung Wer­bung

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz nur leicht um 0,3 Prozent auf 582,6 Millionen Euro. Dabei bremsten der starke Euro sowie verhaltene Abrufe von Kunden, insbesondere im ersten Halbjahr. Im Jahresverlauf seien zunehmend reale Bestellmengen zurückgekehrt, hieß es. Das Ebit sank um 12,8 Prozent auf gut 127 Millionen Euro, die entsprechende Marge von 25,1 auf 21,8 Prozent. Die Vorjahreszahlen wurden dabei um den Verkauf einer Waferfabrik und die Aufwendungen für Kostensenkungsprogramme bereinigt. Die Zahlen lagen im Rahmen der Unternehmenserwartungen; ein Händler wertere sowohl die Resultate als auch den Ausblick als solide.

Das Unternehmen, das an diesem Tag auch seinen Kapitalmarkttag abhält, bekräftigte zudem seine Umsatz- und Ergebnisziele für 2030. Für den freien Mittelfluss zeigte Elmos sich jedoch zuversichtlicher als bisher./nas/mis

LEVERKUSEN (dpa-AFX)