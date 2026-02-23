DAX24.904 -0,4%Est506.094 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2000 -3,5%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.747 -1,8%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,54 +0,1%Gold5.171 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Novo Nordisk, FMC, MTU, FedEx im Fokus
Top News
Zurich-Aktie leichter, Clearview-Aktie mit Kurssprung: Übernahme von australischem Lebensversicherer Clearview geplant Zurich-Aktie leichter, Clearview-Aktie mit Kurssprung: Übernahme von australischem Lebensversicherer Clearview geplant
MTU Aero Engines-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie MTU Aero Engines-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Umsatz leicht gestiegen

Elmos Semiconductor-Aktie: Stärkerers Wachstum für 2026 erwartet

24.02.26 08:40 Uhr
Elmos Semiconductor-Aktie: Deutlicheres Umsatzwachstum erwartet | finanzen.net

Der Chipkonzern Elmos Seminconductor will im laufenden Jahr stärker gewachsen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Elmos Semiconductor
136,60 EUR 8,60 EUR 6,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So sollen die Erlöse 2026 um elf Prozent (plus/minus drei Prozentpunkte) steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage vorläufiger Jahreszahlen mit. Die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll sich auf 24 Prozent (plus/minus 2 Prozentpunkte) verbessern.

Wer­bung

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz nur leicht um 0,3 Prozent auf 582,6 Millionen Euro. Dabei bremsten der starke Euro sowie verhaltene Abrufe von Kunden, insbesondere im ersten Halbjahr. Im Jahresverlauf seien zunehmend reale Bestellmengen zurückgekehrt, hieß es. Das Ebit sank um 12,8 Prozent auf gut 127 Millionen Euro, die entsprechende Marge von 25,1 auf 21,8 Prozent. Die Vorjahreszahlen wurden dabei um den Verkauf einer Waferfabrik und die Aufwendungen für Kostensenkungsprogramme bereinigt. Die Zahlen lagen im Rahmen der Unternehmenserwartungen; ein Händler wertere sowohl die Resultate als auch den Ausblick als solide.

Das Unternehmen, das an diesem Tag auch seinen Kapitalmarkttag abhält, bekräftigte zudem seine Umsatz- und Ergebnisziele für 2030. Für den freien Mittelfluss zeigte Elmos sich jedoch zuversichtlicher als bisher./nas/mis

LEVERKUSEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Elmos Semiconductor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Elmos Semiconductor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Elmos Semiconductor

DatumRatingAnalyst
05.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
03.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
23.01.2026Elmos Semiconductor BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
05.11.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
03.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
23.01.2026Elmos Semiconductor BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
30.10.2025Elmos Semiconductor BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
14.05.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
08.04.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
08.05.2024Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.05.2012ELMOS Semiconductor verkaufenEuro am Sonntag
04.05.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG
23.04.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG
18.02.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG
13.02.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Elmos Semiconductor nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen