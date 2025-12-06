Expertenmeinungen

Im letzten Monat wurde die Richemont-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Im abgelaufenen Monat haben 13 Experten ihre Analyse der Richemont-Aktie abgegeben.

9 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 182,85 CHF beziffert, während der aktuelle Richemont-Kurs an der Börse SWX bei 170,30 CHF liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 200,00 CHF 17,44 28.11.2025 UBS AG 196,00 CHF 15,09 27.11.2025 Deutsche Bank AG 180,00 CHF 5,70 19.11.2025 Bernstein Research 200,00 CHF 17,44 18.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 190,00 CHF 11,57 18.11.2025 Deutsche Bank AG 170,00 CHF -0,18 17.11.2025 Jefferies & Company Inc. 190,00 CHF 11,57 14.11.2025 UBS AG 176,00 CHF 3,35 14.11.2025 Bernstein Research 190,00 CHF 11,57 14.11.2025 Deutsche Bank AG 170,00 CHF -0,18 14.11.2025 RBC Capital Markets 145,00 CHF -14,86 14.11.2025 Jefferies & Company Inc. 185,00 CHF 8,63 14.11.2025 Jefferies & Company Inc. 185,00 CHF 8,63 12.11.2025

