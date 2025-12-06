So schätzen die Analysten die Zukunft der Richemont-Aktie ein
Im letzten Monat wurde die Richemont-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Im abgelaufenen Monat haben 13 Experten ihre Analyse der Richemont-Aktie abgegeben.
9 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 182,85 CHF beziffert, während der aktuelle Richemont-Kurs an der Börse SWX bei 170,30 CHF liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|200,00 CHF
|17,44
|28.11.2025
|UBS AG
|196,00 CHF
|15,09
|27.11.2025
|Deutsche Bank AG
|180,00 CHF
|5,70
|19.11.2025
|Bernstein Research
|200,00 CHF
|17,44
|18.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|190,00 CHF
|11,57
|18.11.2025
|Deutsche Bank AG
|170,00 CHF
|-0,18
|17.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|190,00 CHF
|11,57
|14.11.2025
|UBS AG
|176,00 CHF
|3,35
|14.11.2025
|Bernstein Research
|190,00 CHF
|11,57
|14.11.2025
|Deutsche Bank AG
|170,00 CHF
|-0,18
|14.11.2025
|RBC Capital Markets
|145,00 CHF
|-14,86
|14.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|185,00 CHF
|8,63
|14.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|185,00 CHF
|8,63
|12.11.2025
Nachrichten zu Richemont
Analysen zu Richemont
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2025
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.2025
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.2025
|Richemont Buy
|UBS AG
|19.11.2025
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2025
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2025
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.2025
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.2025
|Richemont Buy
|UBS AG
|18.11.2025
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.2025
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2019
|Richemont Sell
|UBS AG
|15.09.2016
|Richemont Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.2016
|Richemont Sell
|S&P Capital IQ
|05.08.2016
|Richemont verkaufen
|Macquarie Research
|24.05.2016
|Richemont Underperform
|Macquarie Research
