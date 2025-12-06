DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.913 +0,3%Euro1,1643 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
So schätzen die Analysten die Zukunft der Richemont-Aktie ein

06.12.25 11:00 Uhr
Wie Analysten die Richemont-Aktie im November 2025 bewerten

Im letzten Monat wurde die Richemont-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
173,45 CHF 0,35 CHF 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 13 Experten ihre Analyse der Richemont-Aktie abgegeben.

9 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 182,85 CHF beziffert, während der aktuelle Richemont-Kurs an der Börse SWX bei 170,30 CHF liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.200,00 CHF17,4428.11.2025
UBS AG196,00 CHF15,0927.11.2025
Deutsche Bank AG180,00 CHF5,7019.11.2025
Bernstein Research200,00 CHF17,4418.11.2025
JP Morgan Chase & Co.190,00 CHF11,5718.11.2025
Deutsche Bank AG170,00 CHF-0,1817.11.2025
Jefferies & Company Inc.190,00 CHF11,5714.11.2025
UBS AG176,00 CHF3,3514.11.2025
Bernstein Research190,00 CHF11,5714.11.2025
Deutsche Bank AG170,00 CHF-0,1814.11.2025
RBC Capital Markets145,00 CHF-14,8614.11.2025
Jefferies & Company Inc.185,00 CHF8,6314.11.2025
Jefferies & Company Inc.185,00 CHF8,6312.11.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Richemont

DatumRatingAnalyst
01.12.2025Richemont BuyDeutsche Bank AG
28.11.2025Richemont OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025Richemont BuyUBS AG
19.11.2025Richemont HoldDeutsche Bank AG
18.11.2025Richemont OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Richemont BuyDeutsche Bank AG
28.11.2025Richemont OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025Richemont BuyUBS AG
18.11.2025Richemont OutperformBernstein Research
18.11.2025Richemont OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Richemont HoldDeutsche Bank AG
17.11.2025Richemont HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025Richemont HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025Richemont Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025Richemont HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.09.2019Richemont SellUBS AG
15.09.2016Richemont SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.2016Richemont SellS&P Capital IQ
05.08.2016Richemont verkaufenMacquarie Research
24.05.2016Richemont UnderperformMacquarie Research

