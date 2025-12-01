Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag stärker. Um 20:40 Uhr gewann der Goldpreis 0,60 Prozent auf 4.241,44 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.216,34 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 3,42 Prozent auf 58,34 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 56,41 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -0,45 Prozent auf 1.666,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.673,50 US-Dollar.
Daneben wertet der Palladiumpreis um 20:39 Uhr ab. Es geht -2,65 Prozent auf 1.412,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.451,00 US-Dollar stand.
Zeitgleich kommt der Ölpreis (Brent) kaum vom Fleck. Nach 62,38 US-Dollar am Vortag, tendiert der Ölpreis (Brent) um 20:30 Uhr bei 63,19 US-Dollar.
Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 59,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (58,55 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -0,13 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,63 US-Dollar.
Daneben wertet der Haferpreis um 20:22 Uhr ab. Es geht -1,02 Prozent auf 2,92 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,95 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Kaffeepreis Verluste. Um 19:30 Uhr fällt der Kaffeepreis um -0,22 Prozent auf 4,12 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,13 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Lebendrindpreis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Lebendrindpreis um -0,58 Prozent auf 2,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,16 US-Dollar an der Tafel.
Derweil notiert der Maispreis bei 4,33 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,36 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,63 Prozent.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Mastrindpreis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mastrindpreis um -0,90 Prozent auf 3,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,24 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,56 US-Dollar) geht es um -4,07 Prozent auf 1,49 US-Dollar nach unten.
Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,27 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,38 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 20:19 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,92 Prozent auf 311,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 314,40 US-Dollar an der Tafel.
Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:17 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 0,46 Prozent stärker bei 0,52 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,52 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) geht es um -2,96 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach unten.
Zudem steigt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um 1,26 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr auf 4,91 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,85 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis bergab. Um 20:05 Uhr steht ein Minus von -0,50 Prozent auf 0,80 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Mageres Schwein Preis noch bei 0,81 US-Dollar.
Indes gibt der Milchpreis nach. Für den Milchpreis geht es nach 17,20 US-Dollar am Vortag auf 17,16 US-Dollar nach unten (--0,23 Prozent).
Währenddessen legt der Heizölpreis um 1,74 Prozent auf 61,82 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 60,76 US-Dollar wert.
Mit dem Kohlepreis geht es indes nach unten. Der Kohlepreis gibt -1,12 Prozent auf 97,55 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 98,65 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben verstärkt sich der Reispreis um 1,14 Prozent auf 10,19 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 10,08 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Holzpreis um -1,10 Prozent auf 538,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Holzpreis bei 544,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock