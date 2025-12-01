DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,59 -7,0%Nas23.272 -0,4%Bitcoin73.818 -5,3%Euro1,1609 +0,1%Öl63,33 +0,2%Gold4.238 +0,5%
Rohstoffpreise aktuell

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

01.12.25 20:43 Uhr
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co. | finanzen.net

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.858,07 USD 28,47 USD 1,01%
Baumwolle
0,63 USD USD -0,13%
Bleipreis
1.954,15 USD 14,50 USD 0,75%
Dieselpreis Benzin
1,64 EUR 0,01 EUR 0,31%
EEX Strompreis Phelix DE
91,40 EUR 0,30 EUR 0,33%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
4,91 USD 0,06 USD 1,15%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.237,16 USD 20,82 USD 0,49%
Haferpreis
2,92 USD -0,03 USD -1,02%
Heizölpreis
61,82 USD 1,06 USD 1,74%
Holzpreis
538,50 USD -5,50 USD -1,01%
Kaffeepreis
4,12 USD -0,01 USD -0,22%
Kakaopreis
3.961,00 GBP -37,00 GBP -0,93%
Kohlepreis
97,55 USD -1,10 USD -1,12%
Kupferpreis
11.003,35 USD 69,60 USD 0,64%
Lebendrindpreis
2,14 USD -0,01 USD -0,58%
Mageres Schwein Preis
0,80 USD USD -0,50%
Maispreis
4,33 USD -0,03 USD -0,63%
Mastrindpreis
3,21 USD -0,03 USD -0,90%
Milchpreis
17,16 USD -0,04 USD -0,23%
Naphthapreis (European)
510,73 USD -18,44 USD -3,48%
Nickelpreis
14.656,50 USD 50,91 USD 0,35%
Ölpreis (Brent)
63,32 USD 0,13 USD 0,21%
Ölpreis (WTI)
59,43 USD 0,88 USD 1,50%
Orangensaftpreis
1,49 USD -0,06 USD -4,07%
Palladiumpreis
1.405,00 USD -46,00 USD -3,17%
Palmölpreis
4.060,00 MYR -39,00 MYR -0,95%
Platinpreis
1.659,50 USD -14,00 USD -0,84%
Rapspreis
479,00 EUR -4,25 EUR -0,88%
Reispreis
10,19 USD 0,12 USD 1,14%
Silberpreis
58,16 USD 1,75 USD 3,10%
Sojabohnenmehlpreis
311,50 USD -2,90 USD -0,92%
Sojabohnenölpreis
0,52 USD USD 0,46%
Sojabohnenpreis
11,27 USD -0,11 USD -0,92%
Super Benzin
1,67 EUR 0,00 EUR 0,12%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
186,75 EUR -0,50 EUR -0,27%
Zinkpreis
3.254,85 USD 64,20 USD 2,01%
Zinnpreis
39.111,50 USD 712,50 USD 1,86%
Zuckerpreis
0,15 USD USD -2,96%
Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag stärker. Um 20:40 Uhr gewann der Goldpreis 0,60 Prozent auf 4.241,44 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.216,34 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 3,42 Prozent auf 58,34 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 56,41 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -0,45 Prozent auf 1.666,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.673,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 20:39 Uhr ab. Es geht -2,65 Prozent auf 1.412,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.451,00 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Ölpreis (Brent) kaum vom Fleck. Nach 62,38 US-Dollar am Vortag, tendiert der Ölpreis (Brent) um 20:30 Uhr bei 63,19 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 59,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (58,55 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -0,13 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,63 US-Dollar.

Daneben wertet der Haferpreis um 20:22 Uhr ab. Es geht -1,02 Prozent auf 2,92 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,95 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kaffeepreis Verluste. Um 19:30 Uhr fällt der Kaffeepreis um -0,22 Prozent auf 4,12 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,13 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Lebendrindpreis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Lebendrindpreis um -0,58 Prozent auf 2,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,16 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,33 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,36 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,63 Prozent.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mastrindpreis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mastrindpreis um -0,90 Prozent auf 3,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,24 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,56 US-Dollar) geht es um -4,07 Prozent auf 1,49 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,27 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,38 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 20:19 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,92 Prozent auf 311,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 314,40 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:17 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 0,46 Prozent stärker bei 0,52 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,52 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) geht es um -2,96 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach unten.

Zudem steigt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um 1,26 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr auf 4,91 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,85 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis bergab. Um 20:05 Uhr steht ein Minus von -0,50 Prozent auf 0,80 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Mageres Schwein Preis noch bei 0,81 US-Dollar.

Indes gibt der Milchpreis nach. Für den Milchpreis geht es nach 17,20 US-Dollar am Vortag auf 17,16 US-Dollar nach unten (--0,23 Prozent).

Währenddessen legt der Heizölpreis um 1,74 Prozent auf 61,82 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 60,76 US-Dollar wert.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nach unten. Der Kohlepreis gibt -1,12 Prozent auf 97,55 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 98,65 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Reispreis um 1,14 Prozent auf 10,19 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 10,08 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Holzpreis um -1,10 Prozent auf 538,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Holzpreis bei 544,00 US-Dollar.

