Richemont Aktie

Marktkap. 104,78 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

Symbol CFRHF

RBC Capital Markets

Richemont Sector Perform

09:21 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 145 Franken auf "Sector Perform" belassen. Der Luxuswarenkonzern habe die Markterwartung mit dem operativen Gewinn übertroffen, schrieb Piral Dadhania am Freitag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:02 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:02 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Sector Perform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
145,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
161,50 CHF		 Abst. Kursziel*:
-10,22%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
173,30 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,33%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
167,78 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

09:21 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
09:21 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Richemont

finanzen.net Profitable Richemont-Anlage? SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 3 Jahren abgeworfen SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx Richemont-Aktie weit im Plus: Umsatz im Halbjahr stärker als am Markt erwartet gesteigert
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Richemont mit Kurssprung nach starken Zahlen - Swatch profitiert
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SMI zum Start schwächer
finanzen.net Börse Zürich: SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Börse Zürich: SPI startet mit Verlusten
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart
Dow Jones Cartier-Mutter Richemont beschleunigt ihr Wachstum
finanzen.net Schwacher Handel: SMI zeigt sich schlussendlich leichter
Financial Times Cartier owner Richemont sales rise as rich shoppers spend on jewellery
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Non-Financial Report
Business Times Europe: Stoxx 600 rounds off fifth week of gains, Cartier-parent Richemont advances
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
GlobeNewswire Richemont posts robust performance for the year ended 31 March 2025
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Accounts
GlobeNewswire MYT Netherlands Parent B.V. ("Mytheresa") and Richemont announce the successful completion of Mytheresa's acquisition of YOOX NET-A-PORTER ("YNAP")
