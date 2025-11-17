DAX 23.591 -1,2%ESt50 5.641 -0,9%MSCI World 4.288 -0,4%Top 10 Crypto 12,28 -1,8%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.132 -1,6%Euro 1,1607 +0,1%Öl 63,67 -0,6%Gold 4.022 -0,6%
Richemont Aktie

181,10 EUR -2,90 EUR -1,58 %
STU
179,50 EUR -4,25 EUR -2,31 %
GVIE
Marktkap. 108,94 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

Symbol CFRHF

Bernstein Research

Richemont Outperform

09:06 Uhr
Richemont Outperform
Aktie in diesem Artikel
Richemont
181,10 EUR -2,90 EUR -1,58%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Richemont von 190 auf 200 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe nach den Zahlen für das vergangene Geschäftshalbjahr seine Umsatzschätzung für den Luxusgüterkonzern angehoben, für das operative Ergebnis (Ebit) und das Ergebnis je Aktie aber gesenkt, schrieb Luca Solca am Dienstag. Die niedrigeren Bruttomargen würden durch einen besseren operativen Hebel aber teilweise kompensiert./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 06:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Outperform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
169,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
17,92%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
171,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

09:06 Richemont Outperform Bernstein Research
08:01 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Richemont Hold Deutsche Bank AG
14.11.25 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
14.11.25 Richemont Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Richemont

finanzen.net Montagshandel in Zürich: SMI zeigt sich mittags leichter
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SLI schwächer
finanzen.net Handel in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsende schwächer
finanzen.net Börse Zürich: SPI fällt schlussendlich zurück
finanzen.net Schwacher Handel: SLI gibt schlussendlich nach
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 letztendlich in Rot
finanzen.net Schwacher Handel: SMI präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI schwächer
Financial Times Cartier owner Richemont sales rise as rich shoppers spend on jewellery
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Non-Financial Report
Business Times Europe: Stoxx 600 rounds off fifth week of gains, Cartier-parent Richemont advances
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Accounts
GlobeNewswire Richemont posts robust performance for the year ended 31 March 2025
GlobeNewswire MYT Netherlands Parent B.V. ("Mytheresa") and Richemont announce the successful completion of Mytheresa's acquisition of YOOX NET-A-PORTER ("YNAP")
