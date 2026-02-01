Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Montagnachmittag.

Im Minus präsentiert sich um 17:10 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,53 Prozent schwächer bei 67.672,79 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 68.723,00 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,4 Prozent aufweist und bei 8,74 EUR notiert.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (55,01 US-Dollar) geht es um 2,09 Prozent auf 53,86 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.964,54 US-Dollar) geht es um 0,29 Prozent auf 1.970,33 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Montagnachmittag hinzu. Um 0,93 Prozent auf 559,26 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 554,08 US-Dollar.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 1,05 Prozent auf 1,490 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,474 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Monero um 1,51 Prozent auf 326,07 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 331,06 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,2815 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1703 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,1684 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2823 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2804 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 0,69 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 17:10 auf 610,08 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 614,31 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1027 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,1004 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 2,66 Prozent auf 83,68 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 85,97 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Verluste in Höhe von 1,84 Prozent auf 9,114 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 9,285 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Chainlink-Kurs kaum vom Fleck. Nach 8,780 US-Dollar am Vortag, tendiert Chainlink um 17:11 bei 8,784 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,9733 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 17:11 auf 0,9687 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.