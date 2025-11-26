DAX 23.777 +0,2%ESt50 5.649 -0,1%MSCI World 4.373 +0,0%Top 10 Crypto 12,43 +0,5%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.975 +1,2%Euro 1,1582 -0,1%Öl 63,10 +0,1%Gold 4.151 -0,3%
Richemont Aktie

180,90 EUR -0,75 EUR -0,41 %
STU
169,30 CHF -0,50 CHF -0,29 %
SWX
Marktkap. 106,72 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

Symbol CFRHF

09:26 Uhr
Richemont
180,90 EUR -0,75 EUR -0,41%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 171 auf 196 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Luxusgütersektor habe hoffentlich das Schlimmste hinter sich, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem Ausblick auf 2026 vom Mittwochabend. Nach der von ihr erwarteten Stagnation 2025 sollte das organische Umsatzwachstum im Schnitt bei fünf Prozent liegen. Für die Gewinne (EPS), die im laufenden Jahr wohl um zwölf Prozent gesunken seien, prognostiziert sie einen Anstieg in dieser Größenordnung. Die Erholung sei allerdings noch in einem frühen Stadium. Richemont und die jüngst hochgestufte LVMH sind die Favoriten der Expertin. Zudem rät sie bei EssilorLuxottica nun zum Kauf. Dagegen stufte sie Prada ab./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 20:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
196,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
169,05 CHF		 Abst. Kursziel*:
15,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
169,30 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
15,77%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
175,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

09:26 Richemont Buy UBS AG
19.11.25 Richemont Hold Deutsche Bank AG
18.11.25 Richemont Outperform Bernstein Research
18.11.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Richemont Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

