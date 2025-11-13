Richemont Aktie
Marktkap. 104,78 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 170 Franken auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Adam Cochrane am Freitag. Treiber sei das Geschäft mit Schmuck, Uhren, Mode und Accessoires gewesen./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Hold
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
170,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
173,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
-1,85%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
169,95 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
0,03%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
167,78 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
|11:56
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:01
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|10:46
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:21
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:01
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|10:46
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:21
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:01
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|09:21
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.19
|Richemont Sell
|UBS AG
|15.09.16
|Richemont Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.16
|Richemont Sell
|S&P Capital IQ
|05.08.16
|Richemont verkaufen
|Macquarie Research
|24.05.16
|Richemont Underperform
|Macquarie Research
|10:46
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|Richemont Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.