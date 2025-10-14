DAX 24.173 +0,0%ESt50 5.614 +0,2%MSCI World 4.308 +0,1%Top 10 Crypto 15,16 -0,4%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 94.948 -0,1%Euro 1,1655 +0,1%Öl 62,35 -0,2%Gold 4.231 +0,5%
Richemont Aktie

172,20 EUR +1,60 EUR +0,94 %
STU
160,75 CHF +0,20 CHF +0,12 %
SWX
Marktkap. 95,65 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Richemont Hold

09:31 Uhr
Richemont Hold
Richemont
172,20 EUR 1,60 EUR 0,94%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Entgegen den Einschätzungen mancher Optimisten und Management-Teams glaube er, dass die Luxusgüterbranche mit einem strukturellen Nachfrageproblem konfrontiert und der Superzyklus nach drei Jahrzehnten vorbei ist, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er geht davon aus, dass die Nachfrage mittelfristig nur noch um 2 bis 3 Prozent jährlich zunehmen wird, verglichen mit einem historischen Durchschnitt von rund 6 Prozent. Da das Umsatzwachstum Gefahr laufe, hinter der Kosteninflation zurückzubleiben, bestehe weiterhin ein Abwärtsrisiko für die Margen und damit auch für die Bewertungen, so Anderson./edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 16:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

