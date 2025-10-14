Richemont Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Entgegen den Einschätzungen mancher Optimisten und Management-Teams glaube er, dass die Luxusgüterbranche mit einem strukturellen Nachfrageproblem konfrontiert und der Superzyklus nach drei Jahrzehnten vorbei ist, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er geht davon aus, dass die Nachfrage mittelfristig nur noch um 2 bis 3 Prozent jährlich zunehmen wird, verglichen mit einem historischen Durchschnitt von rund 6 Prozent. Da das Umsatzwachstum Gefahr laufe, hinter der Kosteninflation zurückzubleiben, bestehe weiterhin ein Abwärtsrisiko für die Margen und damit auch für die Bewertungen, so Anderson./edh/stk
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
150,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
159,70 CHF
|Abst. Kursziel*:
-6,07%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
160,75 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,69%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
165,56 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
