DAX23.576 +0,5%Est505.621 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -2,7%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.066 -0,6%Euro1,1571 ±0,0%Öl62,47 -0,3%Gold4.172 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, Gold im Fokus
Top News
Viel Bewegung im Depot: Diese Aktien besaß der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025 Viel Bewegung im Depot: Diese Aktien besaß der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Index im Fokus

Gewinne in Zürich: So steht der SMI am Mittag

26.11.25 12:25 Uhr
Gewinne in Zürich: So steht der SMI am Mittag | finanzen.net

Heute zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
56,38 CHF 0,62 CHF 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
64,36 CHF 0,82 CHF 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
3.311,00 CHF -22,00 CHF -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
74,40 CHF -0,18 CHF -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
79,63 CHF -0,30 CHF -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
169,55 CHF 0,25 CHF 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
314,90 CHF 1,30 CHF 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
872,00 CHF 5,60 CHF 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
140,25 CHF 1,45 CHF 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
582,50 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
30,58 CHF 0,33 CHF 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
572,20 CHF 3,40 CHF 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
12.822,6 PKT 51,0 PKT 0,40%
Charts|News|Analysen

Um 12:08 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,27 Prozent aufwärts auf 12.806,49 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,457 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,105 Prozent auf 12.784,98 Punkte an der Kurstafel, nach 12.771,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12.827,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12.768,79 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,902 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.568,18 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.160,89 Punkten gehandelt. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 11.632,88 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 10,17 Prozent. Bei 13.199,05 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.699,66 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 1,35 Prozent auf 64,40 CHF), Swiss Re (+ 1,01 Prozent auf 140,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,93 Prozent auf 56,28 CHF), UBS (+ 0,93 Prozent auf 30,53 CHF) und Swiss Life (+ 0,69 Prozent auf 872,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Givaudan (-0,66 Prozent auf 3.311,00 CHF), Holcim (-0,35 Prozent auf 74,32 CHF), Nestlé (-0,34 Prozent auf 79,66 CHF), Swisscom (-0,17 Prozent auf 581,50 CHF) und Richemont (+ 0,00 Prozent auf 169,30 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 745.219 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 265,354 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,04 erwartet. Mit 5,24 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
08:36Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
12.11.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:36Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
12.11.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen