Gewinne in Zürich: So steht der SMI am Mittag

Index im Fokus

Heute zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Um 12:08 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,27 Prozent aufwärts auf 12.806,49 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,457 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,105 Prozent auf 12.784,98 Punkte an der Kurstafel, nach 12.771,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12.827,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12.768,79 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,902 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.568,18 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.160,89 Punkten gehandelt. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 11.632,88 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 10,17 Prozent. Bei 13.199,05 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.699,66 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 1,35 Prozent auf 64,40 CHF), Swiss Re (+ 1,01 Prozent auf 140,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,93 Prozent auf 56,28 CHF), UBS (+ 0,93 Prozent auf 30,53 CHF) und Swiss Life (+ 0,69 Prozent auf 872,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Givaudan (-0,66 Prozent auf 3.311,00 CHF), Holcim (-0,35 Prozent auf 74,32 CHF), Nestlé (-0,34 Prozent auf 79,66 CHF), Swisscom (-0,17 Prozent auf 581,50 CHF) und Richemont (+ 0,00 Prozent auf 169,30 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 745.219 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 265,354 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,04 erwartet. Mit 5,24 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net