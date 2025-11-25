DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.261 -1,7%Euro1,1570 +0,4%Öl62,60 -1,2%Gold4.131 -0,1%
Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich

25.11.25 22:33 Uhr
Der NASDAQ 100 notierte zum Handelsschluss im Plus.

Schlussendlich ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,58 Prozent nach oben auf 25.018,36 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,337 Prozent auf 24.790,07 Punkte an der Kurstafel, nach 24.873,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.542,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.069,54 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 25.358,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23.425,60 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 20.804,89 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 19,27 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Zoom Communications (+ 9,85 Prozent auf 86,34 USD), Dollar Tree (+ 5,40 Prozent auf 105,66 USD), Analog Devices (+ 5,27 Prozent auf 252,02 USD), Applied Materials (+ 5,00 Prozent auf 242,46 USD) und Lululemon Athletica (+ 4,62 Prozent auf 177,51 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-4,15 Prozent auf 206,13 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,83 Prozent auf 172,19 USD), NVIDIA (-2,59 Prozent auf 177,82 USD), Arm (-2,43 Prozent auf 131,44 USD) und Netflix (-2,40 Prozent auf 104,40 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 72.106.374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,773 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,59 erwartet. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

