DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 +1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.831 +1,0%Euro1,1590 -0,1%Öl63,00 -0,1%Gold4.160 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- DroneShield, 1&1 im Fokus
Top News
DAX gönnt sich nach kräftiger Erholung wohl Verschnaufpause - Kaum bewegter Start erwartet DAX gönnt sich nach kräftiger Erholung wohl Verschnaufpause - Kaum bewegter Start erwartet
DroneShield-Aktie wieder im Rückwärtsgang: Geht die Schwächephase weiter? DroneShield-Aktie wieder im Rückwärtsgang: Geht die Schwächephase weiter?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DAX-FLASH: Erholung geht nach bisher starker Woche etwas Schwung aus

27.11.25 06:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.726,2 PKT 261,6 PKT 1,11%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.812,6 PKT 46,7 PKT 0,69%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner dreitägigen Erholung zeichnet sich im DAX am Donnerstag zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn etwa 0,1 Prozent höher auf 23.747 Punkte.

Wer­bung

Damit würde es der Dax zurück an seine 21-Tage-Linie schaffen. Im Wochenverlauf hat er sich bisher um 2,7 Prozent erholt, nachdem er am vergangenen Freitag mit 22.943 Punkten zwischenzeitlich auf das Niveau vom Mai abgesackt war.

Getrieben werden die Märkte zuletzt insbesondere von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine. In den USA schaffte es der marktbreite S&P 500 am Vorabend wieder, just an seinen Korrekturtrend vom Rekord Ende Oktober heranzukommen.

Am Donnerstag findet in den Vereinigten Staaten wegen des Thanksgiving-Feiertags kein Handel statt./ag/zb

Mehr zum Thema DAX 40

08:39«Es hält sich hartnäckig das Missverständnis, dass SAP nur grosse Unternehmen bedient.»
08:35dailyDAX: Große herbstliche Bodenbildung
08:35dailyDAX: Große herbstliche Bodenbildung
08:35dailyDAX: Große herbstliche Bodenbildung
08:23DAX gönnt sich nach kräftiger Erholung wohl Verschnaufpause - Kaum bewegter Start erwartet
08:16Aktien Frankfurt Ausblick: Erholung verliert an Schwung
08:0010 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen
08:00Trading Idee: DAX - Rücklauf zum 10er-EMA wahrscheinlich
mehr