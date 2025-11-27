DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 +1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.831 +1,0%Euro1,1590 -0,1%Öl63,00 -0,1%Gold4.160 -0,1%
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- DroneShield, 1&1 im Fokus
Top News
DAX gönnt sich nach kräftiger Erholung wohl Verschnaufpause - Kaum bewegter Start erwartet DAX gönnt sich nach kräftiger Erholung wohl Verschnaufpause - Kaum bewegter Start erwartet
DroneShield-Aktie wieder im Rückwärtsgang: Geht die Schwächephase weiter? DroneShield-Aktie wieder im Rückwärtsgang: Geht die Schwächephase weiter?
Heute im Fokus

Wall Street im Feiertag: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- DroneShield, 1&1 im Fokus

aktualisiert 27.11.25 08:34 Uhr

VW-Betriebsrat feiert 80 Jahre Mitbestimmung. Aktien von BMW, Mercedes-Benz und Co.: E-Auto-Interesse in Deutschland steigt wieder. JPMorgan sieht Trendwende bei Deutsche Börse-Aktie.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag kaum verändert starten.

Der DAX bewegt sich vorbörslich zeitweise seitwärts.
Der TecDAX notiert dagegen rund eine Stunde vor Börsenstart knapp oberhalb der Nulllinie.

Nach seiner dreitägigen Erholungsphase wird für den DAX am Donnerstag zunächst nur eine geringe Bewegung erwartet. Damit würde der DAX wieder auf seine 21-Tage-Linie zurückkehren. Im Verlauf der Woche hat sich der Index bislang um 2,7 Prozent erholt, nachdem er am vergangenen Freitag zwischenzeitlich auf 22.943 Punkte und damit auf das Niveau vom Mai gefallen war.

Gestützt werden die Börsen zuletzt vor allem durch die Hoffnung auf ein Ende des Kriegs in der Ukraine. In den USA konnte der breite S&P 500 am Vorabend erneut bis an seinen Korrekturtrend heranrücken, der seit dem Rekordhoch Ende Oktober besteht. Am Donnerstag bleibt der Handel in den Vereinigten Staaten aufgrund des Thanksgiving-Feiertags geschlossen.

Top Themen

DroneShield-Aktie wieder im Rückwärtsgang: Geht die Schwächephase weiter?
DroneShieldPUMAAppleBioNTech/CureVacAlphabetRheinmetall & Co.SAP

News-Ticker

Börsenchronik

26.11.25DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich im Plus -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
25.11.25Dow schließt deutlich stärker -- DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
24.11.25DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
21.11.25DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
20.11.25DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen im Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
