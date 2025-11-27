DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 +1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.831 +1,0%Euro1,1590 -0,1%Öl63,01 -0,1%Gold4.158 -0,1%
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- DroneShield, 1&1 im Fokus
Top News
DAX gönnt sich nach kräftiger Erholung wohl Verschnaufpause - Kaum bewegter Start erwartet DAX gönnt sich nach kräftiger Erholung wohl Verschnaufpause - Kaum bewegter Start erwartet
DroneShield-Aktie wieder im Rückwärtsgang: Geht die Schwächephase weiter? DroneShield-Aktie wieder im Rückwärtsgang: Geht die Schwächephase weiter?
10 vor 9

10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

27.11.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX stabil erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich zeitweise seitwärts.

2. Börsen in Fernost in Grün

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um kräftige 1,35 Prozent auf 50.227,38 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert daneben der Shanghai Composite 0,78 Prozent höher bei 3.894,18 Punkten.
In Hongkong zeigt sich unterdessen der Hang Seng mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 26.097,92 Punkten.

3. 1&1-Aktie: Bundesnetzagentur stoppt Bußgeldverfahren

Trotz einer deutlichen Verfehlung von Mobilfunk-Ausbauzielen stoppt die Bundesnetzagentur ein Bußgeldverfahren gegen den Handynetz-Betreiber 1&1. Zur Nachricht

Wer­bung

4. VW-Aktie: Betriebsrat feiert 80 Jahre Mitbestimmung

Der VW-Betriebsrat feiert am Donnerstag (13.30 Uhr) den 80. Jahrestag der Mitbestimmung im Wolfsburger Werk. Beim Festakt in der Autostadt werden auch Konzernchef Oliver Blume und Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) mit Grußworten erwartet, ebenso die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner. Zur Nachricht

5. Aktien von BMW, Mercedes und Co: E-Auto-Interesse in Deutschland steigt wieder

Zwei Jahre nach der Streichung der E-Auto-Kaufprämie gewinnen Elektrofahrzeuge bei den privaten Autobesitzern auch ohne direkte Subvention wieder stark an Zuspruch: Im dritten Quartal entschieden sich nach Zahlen des Kfz-Versicherers HUK Coburg 6,2 Prozent der Autokäufer für den Umstieg von einem traditionellen Motor auf Batterieantrieb, wie das Unternehmen mitteilte. Zur Nachricht

Wer­bung

6. PUMA-Aktie im Fokus: Neue Übernahmespekulationen aus China

Aktien von PUMA stehen mit neuen Übernahmespekulationen am Donnerstag im Fokus. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet aus informierten Kreisen über Kaufinteresse aus China. Zur Nachricht

7. Aktien von NVIDIA, Apple, Palantir & Co.: Das sind für CFRA die Top-Picks aus dem Tech-Sektor für 2026

Der anhaltende KI-Boom hat zahlreiche Tech-Aktien auch im Jahr 2025 weiter befeuert. Welche Titel auch 2026 noch Potenzial bieten, haben die Analysten von CFRA untersucht. Zur Nachricht

8. Tesla-Aktie auf Kurswechsel? Neue Lieferketten-Strategie soll wohl China-Abhängigkeit reduzieren

Tesla verschärft seine Lieferketten-Strategie: Der E-Autobauer fordert Zulieferer offenbar dazu auf, keine in China produzierten Bauteile mehr für US-Modelle zu verwenden. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen etwas

Die Ölpreise geben etwas ab. So verbilligte sich der WTI um 0,29 auf 58,36 Dollar, während Brent um 0,27 auf 62,80 Dollar fiel.

10. Euro zum Dollar wenig bewegt

Der Euro kostet am Morgen 1,1602 US-Dollar und damit in etwa auf Vortagesniveau.

Bildquellen: Travis Wolfe / Shutterstock.com

