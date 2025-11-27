DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 +2,4%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.552 +0,6%Euro1,1603 +0,1%Öl62,80 -0,4%Gold4.151 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich im Plus -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Aktiensplit: Das sind die Vor- und Nachteile für Anleger und Unternehmen Aktiensplit: Das sind die Vor- und Nachteile für Anleger und Unternehmen
Um 18 Uhr live: Kryptowährungen im ETF-Portfolio - Wie viel und warum? Um 18 Uhr live: Kryptowährungen im ETF-Portfolio - Wie viel und warum?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

VW-Betriebsrat feiert 80-jähriges Bestehen

27.11.25 05:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
97,18 EUR -0,28 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW (Volkswagen (VW) vz)-Betriebsrat feiert am Donnerstag (13.30 Uhr) den 80. Jahrestag der Mitbestimmung im Wolfsburger Werk. Beim Festakt in der Autostadt werden auch Konzernchef Oliver Blume und Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) mit Grußworten erwartet, ebenso die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner. Die Festrede hält Eva Umlauf, Präsidentin des Internationalen Auschwitz Komitees.

Wer­bung

Zwischen dem VW-Betriebsrat und dem Komitee gibt es eine jahrzehntelange Zusammenarbeit rund um die Erinnerungskultur. Häftlinge aus dem KZ Auschwitz waren während des Zweiten Weltkriegs in dem heutigen VW-Werk als Zwangsarbeiter eingesetzt worden.

Mit der Feier wird darin erinnert, dass sich an diesem Tag vor genau 80 Jahren bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) die erste Vertretung der Belegschaft konstituiert hatte. Der 75. Jahrestag wurde 2020 wegen der Corona-Pandemie nur als Online-Veranstaltung begangen. Die Festrede hielt damals Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) als Ehrengast. Schröder war zu seiner Zeit als Ministerpräsident von 1990 bis 1998 Mitglied im VW-Aufsichtsrat./fjo/DP/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
26.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
03.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
31.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen