Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 45,81 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 87 auf 88 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman attestierte dem Autobauer am Donnerstagabend ein "erneut zerfahrenes Quartal". Besser als gedacht sei der Cashflow im Automobilgeschäft, weshalb er nun etwas optimistischer an die verfügbaren Finanzmittel zum Ende des Jahres herangeht./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 05:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
90,16 €
|Abst. Kursziel*:
-2,40%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
90,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,65%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|30.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|24.10.25
