Volkswagen (VW) vz. Aktie

Marktkap. 45,81 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

Bernstein Research

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

08:46 Uhr
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,40 EUR 0,26 EUR 0,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 87 auf 88 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman attestierte dem Autobauer am Donnerstagabend ein "erneut zerfahrenes Quartal". Besser als gedacht sei der Cashflow im Automobilgeschäft, weshalb er nun etwas optimistischer an die verfügbaren Finanzmittel zum Ende des Jahres herangeht./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 05:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
90,16 €		 Abst. Kursziel*:
-2,40%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
90,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,65%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

