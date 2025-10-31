DAX24.038 -0,3%Est505.682 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 +1,0%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.409 +2,0%Euro1,1561 -0,1%Öl64,83 +0,2%Gold4.020 -0,5%
DAX aktuell

Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben

31.10.25 13:19 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX hält sich nach ereignisreicher Woche im Minus | finanzen.net

Nach einer Woche voller Termine wie dem Fed-Zinsentscheid, der EZB-Sitzung sowie zahlreichen Bilanzvorlagen geht es am Freitag für den DAX nach unten.

DAX 40
24.050,9 PKT -68,0 PKT -0,28%
Der DAX hat den Freitagshandel marginale 0,01 Prozent schwächer bei 24.115,31 Punkten aufgenommen, baut seine Abschläge im Verlauf aber aus und tendiert somit auf negativem Terrain.

Zunächst keine weiteren Rekorde in Sicht

Erst am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Wenige Impulse nach ereignisreicher Woche

Am Halloween-Freitag zeigt sich der DAX - wie schon am Vortag - zunächst lethargisch. Nach einer Woche mit zahlreichen Quartalsberichten, dem Fed-Entscheid zur Wochenmitte sowie der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag präsentiert sich der Terminkalender vor dem Wochenende deutlich leerer. Entsprechend scheint es für die DAX-Anleger auch an Halloween weder Süßes noch Saures zu geben. "Auch am letzten Tag dieser Handelswoche wird man den Eindruck nicht los, der DAX befinde sich schon im Winterschlaf", merkte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Broker RoboMarkets an. Auf Wochensicht steht der DAX etwas schwächer da und befindet sich in einer Konsolidierungsphase, nachdem er im Oktober von seinem jüngsten Rekordhoch zeitweise auf 23.684 Punkte gefallen war.

Berichtssaison verliert zum Wochenschluss an Schwung

Nachdem die Bilanzsaison im Laufe der Woche deutlich an Fahrt aufgenommen hatte, wird es zum Ende der Woche wieder etwas ruhiger. Am Vorabend hatten noch Apple, Amazon, Strategy und Coinbase Anlegern Einblicke in ihre Bücher gewährt. "Die Gewinne der US-Big-Techs sprudeln", schrieb dazu Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Allerdings seien diese Gewinne auch nötig, denn mit der jüngsten Rally sind die Bewertungen am US-Aktienmarkt deutlich angestiegen. Am Samstag dürfte dann außerdem Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway ihre Zahlen vorlegen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

