ON Semiconductor-Aktie gesucht: Quartalszahlen fallen besser aus als erwartet
Für Anleger von ON Semiconductor wurde es zum Wochenstart US-nachbörslich spannend. So entwickelten sich Umsatz und Gewinn im zurückliegenden Quartal.
Werte in diesem Artikel
Im dritten Geschäftsquartal 2025 hat ON Semiconductor weniger verdient. So rutschte das EPS von 0,93 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 0,63 US-Dollar ab. Dennoch übertraf das Unternehmen damit die Erwartungen der Analysten, die im Vorfeld einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,59 US-Dollar im Durchschnitt erwartet hatten.
Auch bei den Erlösen übertraf ON trotz eines Rückgangs die Erwartungen. Nachdem im Vergleichszeitraum im Vorjahr noch 1,792 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden, betrug der Umsatz in Q3 2025 nun noch rund 1,551 Milliarden US-Dollar. Experten hatten im Schnitt mit 1,517 Milliarden US-Dollar gerechnet.
An der NASDAQ notierte die ON-Aktie letztlich 0,76 Prozent im Plus bei 50,46 US-Dollar.
