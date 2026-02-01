DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,21 -6,9%Nas23.653 +0,8%Bitcoin66.534 +2,5%Euro1,1779 -0,6%Öl66,21 -6,4%Gold4.657 -4,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen in Grün -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold & Silber auf Talfahrt -- NVIDIA, SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
P7S1-Aktie tiefer: ProSiebenSat.1 mit noch weniger Jahresgewinn als befürchtet P7S1-Aktie tiefer: ProSiebenSat.1 mit noch weniger Jahresgewinn als befürchtet
Hot Stocks heute: Gold und Silber brechen weiter ein - kleine US-Bank und große chinesische Goldhandelsplattform geschlossen Hot Stocks heute: Gold und Silber brechen weiter ein - kleine US-Bank und große chinesische Goldhandelsplattform geschlossen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

Aktien New York: Deutliche Gewinne nach mäßigem Start - Disney enttäuscht

02.02.26 20:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.647,1 PKT 185,3 PKT 0,79%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag nach leichten Auftaktverlusten klar ins Plus gedreht. Für einen positiven Impuls sorgten Stimmungsdaten aus der heimischen Industrie. Gefragt waren vor allem Technologieaktien, wogegen Zahlen und Ausblick des Unterhaltungsriesen Walt Disney auf ein negatives Echo stießen.

Wer­bung

Zuletzt notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 1,10 Prozent höher bei 49.429 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,73 Prozent auf 6.990 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gewann 1,07 Prozent auf 25.825 Punkte.

Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Januar merklich verbessert, wie der überraschend deutliche Anstieg des Einkaufsmanagerindex ISM auf einen Wert oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten belegt.

Im Dow zählten der Netzwerk-Ausrüster Cisco und das IT-Urgestein IBM am Montag mit Gewinnen von jeweils mehr als drei Prozent zu den besten Werten. Für den Baumaschinenhersteller Caterpillar ging es als Spitzenreiter um 4,5 Prozent hoch. Im Nasdaq 100 reihten sich AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) und Intel sowie weitere Chiphersteller mit deutlichen Kursaufschlägen weit vorne ein.

Wer­bung

Oracle (Oracle)-Titel gaben mit einem moderaten Minus ihre zeitweise klaren Gewinne ab. Damit könnte nach einem monatelangen Abwärtstrend ein weiterer Stabilisierungsversuch scheitern. Der Software- und Datenbank-Anbieter will sich im laufenden Jahr 45 bis 50 Milliarden US-Dollar Kapital beschaffen, um das Cloud-Geschäft anzukurbeln.

Die von US-Präsident Donald Trump angestrebte strategische Reserve für Seltene Erden gab der Branche nicht dauerhaft Auftrieb. So traten die anfangs starken Anteilscheine von USA Rare Earth (USA Rare Earth A) und Critical Metals auf der Stelle.

Die Aussicht auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran belastete die Ölpreise deutlich. Das bekamen auch die zuletzt recht gut gelaufenen Aktien der Branchengrößen Exxon Mobil (ExxonMobil), ConocoPhillips und Chevron mit Kursverlusten von bis zu 1,9 Prozent zu spüren.

Wer­bung

Für Walt Disney ging es am Dow-Ende um 7 Prozent nach unten. Das Unternehmen litt im vergangenen Quartal unter hohen Werbeausgaben für Kinofilme. Dass der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie etwas besser ausfiel als von Experten erwartet, beeindruckte die Anleger ebenso wenig wie der gestiegene Umsatz und der bestätigte Ausblick für ein besseres zweites Geschäftshalbjahr.

Derweil zeichnet sich in der jahrelangen Suche von Disney nach einer geeigneten Nachfolge für den Noch-Konzernchef Bob Iger eine Entscheidung ab. So dürfte der Verwaltungsrat laut Kreisen schon bald Freizeitpark-Spartenchef Josh D'Amaro zum Konzernchef küren. Das Gremium könnte schon in den kommenden Tagen entsprechend abstimmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen./gl/he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

20:24Aktien New York: Deutliche Gewinne nach mäßigem Start - Disney enttäuscht
20:02Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite mit Gewinnen
20:00Top 10: Der beste Adapter für Android Auto Wireless
19:31Forget Intel: This Smartphone and Auto Chip Giant Is Quietly Building the Better Long‑Term AI Story
19:29Nvidia is Poised to Make "The Largest Investment We've Ever Made." Here's What It Means for Investors
19:22Lam Research Expands AI-Focused Chip R&D With CEA-Leti
19:0128 Analysts Assess Applied Materials: What You Need To Know
19:01Deep Dive Into Qualcomm Stock: Analyst Perspectives (11 Ratings)
mehr