Ausblick: Sonos stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sonos legt die jüngste Bilanz offen. Was Analysten erwarten.
Werte in diesem Artikel
Sonos wird sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,640 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sonos in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 536,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 550,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,110 USD aus. Im Vorjahr waren -0,510 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,47 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Sonos und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sonos
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sonos
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Sonos News
Bildquellen: ClassyPictures / Shutterstock.com