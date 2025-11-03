DAX24.160 +0,8%Est505.693 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,65 -1,7%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.041 -3,0%Euro1,1518 -0,2%Öl64,79 -0,4%Gold3.999 -0,1%
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bilanz des Starinvestors

Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie freundlich: Gewinn steigt im dritten Quartal

03.11.25 10:25 Uhr
NASDAQ-Aktie Berkshire Hathaway-Aktie profitiert: Warren Buffetts Investmentgesellschaft macht in Q3 mehr Gewinn

Die Investmentholding Berkshire Hathaway von Börsenlegende Warren Buffett hat am Samstag ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
420,40 EUR 6,35 EUR 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger blicken traditionell mit großem Interesse auf die Ergebnisse und Investmententscheidungen der Buffett-Holding Berkshire Hathaway.

Der Konzernumsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 94,972 Milliarden US-Dollar, was einem Zuswachs gegenüber 92,995 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht. Analysten hatten im Vorfeld mit 96,98 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Das Ergebnis je A-Aktie lag bei 21.413 US-Dollar, verglichen mit 18.272 US-Dollar im Vorjahr. Für die B-Aktie meldete Berkshire einen Gewinn von 14,28 US-Dollar (Vorjahr: 12,18 US-Dollar). Mit diesen Ergebnissen lag das Unternehmen leicht deutlich über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt 8.684,32 US-Dollar je A-Aktie und 5,73 US-Dollar je B-Aktie prognostiziert hatten.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die A-Aktie zeitweise 1,43 Prozent auf 726.000 US-Dollar, während die B-Aktie 1,35 Prozent zulegt auf 483,97 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

mehr Analysen