Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie freundlich: Gewinn steigt im dritten Quartal
Die Investmentholding Berkshire Hathaway von Börsenlegende Warren Buffett hat am Samstag ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht.
Werte in diesem Artikel
Anleger blicken traditionell mit großem Interesse auf die Ergebnisse und Investmententscheidungen der Buffett-Holding Berkshire Hathaway.
Der Konzernumsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 94,972 Milliarden US-Dollar, was einem Zuswachs gegenüber 92,995 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht. Analysten hatten im Vorfeld mit 96,98 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Das Ergebnis je A-Aktie lag bei 21.413 US-Dollar, verglichen mit 18.272 US-Dollar im Vorjahr. Für die B-Aktie meldete Berkshire einen Gewinn von 14,28 US-Dollar (Vorjahr: 12,18 US-Dollar). Mit diesen Ergebnissen lag das Unternehmen leicht deutlich über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt 8.684,32 US-Dollar je A-Aktie und 5,73 US-Dollar je B-Aktie prognostiziert hatten.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die A-Aktie zeitweise 1,43 Prozent auf 726.000 US-Dollar, während die B-Aktie 1,35 Prozent zulegt auf 483,97 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Berkshire Hathaway News
Bildquellen: Adam Jeffery/CNB/CNBCU/Photo Bank via Getty Images, Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|Berkshire Hathaway Buy
|UBS AG
|05.05.2025
|Berkshire Hathaway Buy
|UBS AG
|17.05.2012
|Berkshire Hathawa b kaufen
|Der Aktionär
|08.05.2012
|Berkshire Hathawa b overweight
|Barclays Capital
|04.10.2011
|Berkshire Hathawa b overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|Berkshire Hathaway Buy
|UBS AG
|05.05.2025
|Berkshire Hathaway Buy
|UBS AG
|17.05.2012
|Berkshire Hathawa b kaufen
|Der Aktionär
|08.05.2012
|Berkshire Hathawa b overweight
|Barclays Capital
|04.10.2011
|Berkshire Hathawa b overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.05.2010
|Berkshire Hathaway "equal-weight"
|Barclays Capital
|14.04.2010
|Berkshire Hathaway "equal-weight"
|Barclays Capital
|23.08.2007
|Berkshire Hathaway halten
|Wertpapier
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Berkshire Hathaway Inc. B nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen