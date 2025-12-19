DAX24.187 -0,1%Est505.737 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,65 +4,2%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.297 +3,3%Euro1,1713 -0,1%Öl60,02 +0,5%Gold4.326 -0,2%
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Abseits von NVIDIA-Aktie und Co. - So können Anleger von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren Abseits von NVIDIA-Aktie und Co. - So können Anleger von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren
Trump Media & Technology Group (DJT) im Pivotal-Point-Check: Überraschender Milliarden-Deal mit Kernfusions-Pionier TAE Technologies lässt die Truth Social-Aktie um 42 % explodieren! Trump Media & Technology Group (DJT) im Pivotal-Point-Check: Überraschender Milliarden-Deal mit Kernfusions-Pionier TAE Technologies lässt die Truth Social-Aktie um 42 % explodieren!
AKTIEN IM FOKUS: Fedex-Zahlen mit Licht und Schatten - Positive Signale für DHL

19.12.25 11:23 Uhr
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Eine überraschend gute Gewinnentwicklung des Paketdienstleisters FedEx droht am Aktienmarkt nach der zuletzt starken Kurserholung zu verpuffen. Für die Fedex-Papiere zeichneten sich am Freitag im vorbörslichen US-Handel Verluste von rund eineinhalb Prozent auf 283 US-Dollar ab. Allerdings hatte der Kurs sich zuvor auch seit dem Zwischentief im Oktober um knapp 28 Prozent erholt. Für 2025 steht ein kleines Plus auf dem Kurszettel.

Analyst Brian Ossenbeck von der Bank JPMorgan sieht in dem aktuellen Bericht für das zweite Quartal Licht und Schatten. Der überraschend guten Gewinnentwicklung sowie dem etwas optimistischeren Jahresausblick stünden die MD-11-Probleme gegenüber.

So hatte die US-Luftsicherheitsbehörde im November nach dem Absturz einer MD-11 Frachtmaschine des US-Paketdienstes UPS (United Parcel Service) ein Flugverbot für dieses Modell ausgesprochen. Das Verbot folge auf den Unfall, bei dem sich das linke Triebwerk der McDonnell Douglas MD-11 inklusive der Halterung während des Starts gelöst hatte.

Auch Fedex betreibt Maschinen dieses Typs und rechnet laut der Präsentation zu den aktuellen Geschäftszahlen mit fortgesetztem Gegenwind durch den Stillstand dieser Flotte. Auch wenn der Konzern die damit verbundenen Kosten nur als vorläufig ansieht, müsse er am Ende solche Maschinen ersetzen oder aufrüsten, die sich nicht durch Effizienzzuwächse an anderer Stelle ersetzen ließen, erklärt JPM-Experte Ossenbeck.

Mit Blick auf den Fedex-Wettbewerber DHL sieht Alexia Dogani, ebenfalls von JPMorgan, indes vor allem positive Signale. Sie verweist auf fortgesetzt positive Trends bei den Preisen und den internationalen Sendungsvolumina. Das bedeute wohl Rückenwind für die Hochsaison bei DHL Express. Die DHL-Aktien zählten am Freitag denn auch mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 46,98 Euro zu den Favoriten im DAX. 2025 kommen die Papiere der Bonner auf ein Kursplus von gut 38 Prozent.

Die Aktien von UPS legten im vorbörslichen US-Handel derweil um 0,3 Prozent zu./mis/ajx/stk

