DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

42,05 EUR -0,73 EUR -1,71 %
STU
Marktkap. 47,65 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für DHL Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 50 Euro belassen. Der Logistiker biete fürs kommende Jahr ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz anhaltender geopolitischer und handelspolitischer Risiken sehe er DHL operativ gestärkt./niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 16:51 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
42,55 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
42,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,59 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

18:01 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
14.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Sell UBS AG
mehr Analysen

