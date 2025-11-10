DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 48,69 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group von 41,50 auf 43,00 Euro angehobe, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem überraschend starken dritten Quartal des Logistikkonzerns erscheine der bestätigte Jahresausblick nun realistischer, schrieb Christian Cohrs in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Er schraubte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach oben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
44,38 €
|Abst. Kursziel*:
-3,11%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
44,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,07%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,59 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|10:41
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|07.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
