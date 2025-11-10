DAX 23.992 +0,1%ESt50 5.696 +0,6%MSCI World 4.390 +0,1%Top 10 Crypto 14,31 -2,5%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.904 -0,8%Euro 1,1565 +0,0%Öl 64,39 +0,5%Gold 4.139 +0,6%
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

44,36 EUR +0,38 EUR +0,86 %
Marktkap. 48,69 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group von 41,50 auf 43,00 Euro angehobe, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem überraschend starken dritten Quartal des Logistikkonzerns erscheine der bestätigte Jahresausblick nun realistischer, schrieb Christian Cohrs in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Er schraubte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach oben./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
44,38 €		 Abst. Kursziel*:
-3,11%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
44,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,07%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,59 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

10:41 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research
07.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
07.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

