Die Deutsche Bank und DHL Express bündeln ihre Kräfte, um den deutschen Mittelstand bei der Internationalisierung zu unterstützen.

• Strategische Partnerschaft verbindet Logistik- und Finanzkompetenz

• Fokus auf KMU, internationale Lieferketten und Zahlungsströme

• Aktien am Freitag fester



Deutsche Bank und DHL Express starten strategische Partnerschaft

In einer gemeinsamen Pressemitteilung haben die Deutsche Bank und DHL Express Deutschland eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, mit der kleine und mittelständische Unternehmen gezielt bei ihrer internationalen Expansion unterstützt werden sollen. Ziel der Kooperation ist es, Logistik-, Zoll- und Finanzexpertise enger zu verzahnen und KMU ganzheitliche Lösungen für grenzüberschreitende Waren- und Zahlungsströme anzubieten.

Der deutsche Mittelstand ist stark exportorientiert, steht im internationalen Geschäft jedoch zunehmend vor komplexen Herausforderungen. Handelshemmnisse, regulatorische Anforderungen, volatile Währungen und steigende operative Komplexität erschweren Wachstum und Markteintritt. Laut Pressemitteilung setzt hier die Partnerschaft an: Internationale Lieferketten sollen effizienter aufgesetzt, Zollprozesse sicher gesteuert sowie Zahlungsströme und Währungsrisiken professionell gemanagt werden.

Ergänzend zur operativen Unterstützung sind auch Beratungs- und Informationsformate geplant. Ein erster gemeinsamer Baustein ist ein kostenfreies Online-Seminar am 10. Februar, in dem Expertinnen und Experten beider Unternehmen praxisnah aufzeigen, wie typische Hürden im internationalen Handel überwunden werden können.

Börse reagiert positiv auf Partnerschaft

Bei Anlegern kommt die Mitteilung zur neuen Zusammenarbeit zunächst gut an: Die Deutsche-Bank-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,91 Prozent auf 30,98 Euro, während auch die DHL-Anteilsscheine zwischenzeitlich um 0,32 Prozent auf 49,63 Euro zulegen.

Die DHL-Aktie bewegt sich damit in unmittelbarer Nähe zu ihrem 52-Wochen-Hoch bei 49,79 Euro. Seit Jahresbeginn liegt das Papier bereits rund 6,4 Prozent im Plus, während die Deutsche-Bank-Aktie trotz der aktuellen Erholung noch ein Minus von 5,92 Prozent aufweist.

Von Analystenseite bleibt der Blick insgesamt konstruktiv. Für die Deutsche Bank verzeichnet TipRanks 13 Einschätzungen, darunter 7 Kaufempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 36,21 US-Dollar und signalisiert weiteres Aufwärtspotenzial. Bei DHL überwiegen hingegen Halteempfehlungen: 12 Analysten sehen die Aktie mehrheitlich neutral, das durchschnittliche Kursziel von 47,16 Euro liegt leicht unter dem aktuellen Kursniveau.

Was die Kooperation bedeutet

Die Kooperation unterstreicht den strategischen Anspruch beider Konzerne, über ihr Kerngeschäft hinaus Mehrwert zu schaffen und den Mittelstand als zentrale Kundengruppe langfristig zu binden. Für die Deutsche Bank könnte die Partnerschaft mittelfristig zusätzliche Ertragspotenziale im Firmenkundengeschäft eröffnen, während DHL Express seine Rolle als globaler Logistikpartner weiter festigt. Kurzfristig bleibt die Kursreaktion jedoch moderat, Anleger dürften vor allem auf konkrete operative Fortschritte und messbare Effekte achten.

