Deutsche Bank Aktie

32,65 EUR -0,42 EUR -1,26 %
STU
38,97 USD -0,58 USD -1,47 %
BTT
Marktkap. 62,81 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Bank Overweight

21:06 Uhr
Deutsche Bank AG
32,65 EUR -0,42 EUR -1,26%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das vierte Quartal sei stark gewesen und dies habe kleinere Anpassungen seiner Gewinnschätzungen bis 2028 zur Folge, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er nimmt die Aktie in sein Portfolio der Banken-"Top Picks" auf in der Erwartung, dass das Ziel einer Eigenkapitalrendite von 13 Prozent im Jahr 2028 erreicht wird. Dies spiegele sich im Analystenkonsens noch nicht wider./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
32,80 €		 Abst. Kursziel*:
21,95%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
32,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,51%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

21:06 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
18:06 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
17:11 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
12:01 Deutsche Bank Buy UBS AG
09:51 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

