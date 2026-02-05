DAX24.649 +0,6%Est505.972 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +3,0%Nas22.541 -1,6%Bitcoin56.195 +5,2%Euro1,1794 +0,1%Öl67,40 +0,1%Gold4.899 +2,6%
IPO/Eigner von TK Elevator mandatieren Banken für Börsengang - Agentur

06.02.26 11:53 Uhr
DOW JONES--Die Vorbereitung für einen der womöglich größten Börsengänge in Europa seit Jahren nehmen Fahrt auf. Nach Informationen von Bloomberg haben die Eigner des Fahrstuhl- und Rollentreppenspezialisten TK Elevator Banken für die wichtigsten Rollen bei einem IPO des Unternehmens in Frankfurt ausgewählt. Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays und UBS seien als globale Koordinatoren mandatiert, zitiert die Nachrichtenagentur informierte Insider.

TK Elevator könnte bei der Erstemission mit rund 25 Milliarden Euro bewertet werden, sagten die Personen. Die Beratungen liefen noch, weitere Banken könnten noch hinzukommen. Vertreter der Eigentümer Advent, Cinven sowie Deutsche Bank und UBS lehnten laut Bericht eine Stellungnahme ab, während Goldman Sachs, Morgan Stanley und Barclays nicht sofort auf Anfragen nach einer Stellungnahme reagierten.

Die Börsennotierung könnte in der zweiten Hälfte dieses Jahres erfolgen, sagten die Personen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 05:54 ET (10:54 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Goldman Sachs und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

