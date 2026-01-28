DAX 24.309 -2,1%ESt50 5.892 -0,7%MSCI World 4.529 -0,5%Top 10 Crypto 10,91 -6,3%Nas 23.520 -1,4%Bitcoin 70.202 -5,7%Euro 1,1954 +0,0%Öl 70,69 +2,8%Gold 5.338 -1,5%
Deutsche Bank Aktie

32,67 EUR -0,40 EUR -1,21 %
STU
39,08 USD -0,47 USD -1,19 %
BTT
Marktkap. 62,81 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

Barclays Capital

Deutsche Bank Overweight

18:06 Uhr
Deutsche Bank Overweight
Deutsche Bank AG
32,67 EUR -0,40 EUR -1,21%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe 2025 alle Ziele erreicht, schrieb Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung der vorgelegten Zahlen zum vierten Quartal. Diese hätten die Erwartungen übertroffen./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
32,51 €		 Abst. Kursziel*:
19,94%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
32,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,39%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

