Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 62,81 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Es habe keine großen positiven Überraschungen bei den Resultaten und Geschäftstrends gegeben, und auch der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb Mate Nemes am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Buy
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,04 €
|Abst. Kursziel*:
9,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,63%
|
Analyst Name:
Mate Nemes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|12:01
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|09:51
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|09:11
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|09:51
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|09:11
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|09:41
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|09:51
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.