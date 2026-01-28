DAX 24.618 -0,8%ESt50 5.964 +0,5%MSCI World 4.559 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,3%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.592 -1,2%Euro 1,1951 -0,1%Öl 69,86 +1,6%Gold 5.539 +2,3%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Es habe keine großen positiven Überraschungen bei den Resultaten und Geschäftstrends gegeben, und auch der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb Mate Nemes am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank Buy

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,04 €		 Abst. Kursziel*:
9,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,63%
Analyst Name:
Mate Nemes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

