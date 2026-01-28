DAX 24.309 -2,1%ESt50 5.892 -0,7%MSCI World 4.529 -0,5%Top 10 Crypto 10,87 -6,6%Nas 23.520 -1,4%Bitcoin 70.202 -5,7%Euro 1,1954 +0,0%Öl 70,69 +2,8%Gold 5.338 -1,5%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 38,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Vor den Zahlen zum vierten Quartal aktualisierte Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nochmals seine Schätzungen. Für das Geschäftsjahr 2025 blieben diese im Wesentlichen unverändert, doch für 2026 senkte er sie leicht unter dem Einfluss von Währungseffekten./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
38,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
27,47 €		 Abst. Kursziel*:
40,15%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,90%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

18:06 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
27.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
21.01.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
13.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
mehr Analysen

