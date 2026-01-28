Continental Aktie
Marktkap. 13,44 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Vorab-Aussagen zur jüngsten Geschäftsentwicklung nach der Veröffentlichung vorläufiger Eckdaten zum vergangenen Quartal sollten nur wenig an den Erwartungen für 2026 ändern, schrieb David Lesne in einer Einschätzung vom Mittwochabend./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
67,24 €
|Abst. Kursziel*:
33,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
66,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,37%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|13:46
|Continental Buy
|UBS AG
|08:01
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.