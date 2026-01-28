DAX 24.293 -2,1%ESt50 5.888 -0,8%MSCI World 4.524 -0,6%Top 10 Crypto 11,11 -4,6%Nas 23.426 -1,8%Bitcoin 71.018 -4,6%Euro 1,1949 -0,1%Öl 70,46 +2,5%Gold 5.296 -2,2%
Top News
NVIDIA-Aktie und Physical AI: Dieses Robotik-Unternehmen begeistert Jensen Huang
Ausblick: Apple veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Vorab-Aussagen zur jüngsten Geschäftsentwicklung nach der Veröffentlichung vorläufiger Eckdaten zum vergangenen Quartal sollten nur wenig an den Erwartungen für 2026 ändern, schrieb David Lesne in einer Einschätzung vom Mittwochabend./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,24 €		 Abst. Kursziel*:
33,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,37%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

13:46 Continental Buy UBS AG
08:01 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Continental Buy UBS AG
27.01.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
