DAX 24.309 -2,1%ESt50 5.892 -0,7%MSCI World 4.529 -0,5%Top 10 Crypto 10,87 -6,6%Nas 23.520 -1,4%Bitcoin 70.202 -5,7%Euro 1,1954 +0,0%Öl 70,69 +2,8%Gold 5.338 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 ASML NV A1J4U4 Novo Nordisk A3EU6F Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla, Rüstungsaktien, DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Europäischen Aktienmärkte könnten eine Outperformance hinlegen Hot Stocks heute: Europäischen Aktienmärkte könnten eine Outperformance hinlegen
Apple-Aktie unter Druck: Warum der Tech-Riese die Kontrolle über die Lieferkette verliert Apple-Aktie unter Druck: Warum der Tech-Riese die Kontrolle über die Lieferkette verliert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DWS Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
DWS Group Aktien-Sparplan
63,40 EUR +3,70 EUR +6,20 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 11,64 Mrd. EUR

KGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DWS100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DWS1007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DWS

Barclays Capital

DWS Group GmbHCo Equal Weight

18:06 Uhr
DWS Group GmbHCo Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
63,40 EUR 3,70 EUR 6,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DWS nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Vermögensverwalter habe 2025 einen Gewinn je Aktie über den Markterwartungen erzielt und daraufhin die Mittelfristziele angehoben, schrieb Michael Sanderson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Equal Weight

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
63,95 €		 Abst. Kursziel*:
-7,74%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
63,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,94%
Analyst Name:
Michael Sanderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

18:06 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
11:56 DWS Group Neutral UBS AG
10:36 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
28.01.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

dpa-afx Ziele übertroffen DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX zum Handelsende im Minus
TraderFox Stocks in Action: ASML, Nemetschek, SAP, DWS Group, Aurubis
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH haussiert am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Abschläge
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH schießt am Donnerstagmittag hoch
TraderFox DWS Group: Anhebung der Mittelfristziele und Ausbruch auf ein Allzeithoch!
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2: Deutsche Bank schwach nach Zahlen - DWS mit Rekordhoch
EQS Group EQS-News: After Record Year: DWS Exceeds Strategic Mid-term Targets and Increases Ambitions Until 2028
EQS Group EQS-Adhoc: DWS Group GmbH & Co. KGaA: DWS raises mid-term targets and proposes payment of extraordinary dividend in 2027
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Business Times Deutsche Bank’s DWS cuts Asia private credit team in shift: sources
Business Times Deutsche Bank’s DWS cuts Asia private credit team: sources
Zacks Is DWS Science and Technology A (KTCAX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
RSS Feed
DWS Group GmbH & Co. KGaA zu myNews hinzufügen