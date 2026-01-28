DWS Group Aktie
Marktkap. 11,64 Mrd. EURKGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DWS nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Vermögensverwalter habe 2025 einen Gewinn je Aktie über den Markterwartungen erzielt und daraufhin die Mittelfristziele angehoben, schrieb Michael Sanderson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / GMT
Zusammenfassung: DWS Group Equal Weight
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
59,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
63,95 €
|Abst. Kursziel*:
-7,74%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
63,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,94%
|
Analyst Name:
Michael Sanderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
