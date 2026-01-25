DAX 24.823 -0,3%ESt50 5.933 -1,0%MSCI World 4.556 -0,1%Top 10 Crypto 11,64 +1,8%Nas 23.876 +0,3%Bitcoin 74.507 +0,4%Euro 1,1950 -0,8%Öl 68,61 +1,3%Gold 5.373 +3,7%
DWS Group Aktie

DWS Group Aktien-Sparplan
59,70 EUR +1,50 EUR +2,58 %
STU
Marktkap. 11,71 Mrd. EUR

KGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100

ISIN DE000DWS1007

Symbol DWS

Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
59,70 EUR 1,50 EUR 2,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit dem vorab veröffentlichten Gewinn je Aktie für 2025 habe die Fondstochter der Deutschen Bank die Erwartungen übertroffen, zudem habe DWS die Prognosen erhöht und für 2027 eine Sonderausschüttung angepeilt, schrieb Mandeep Jagpal am Mittwoch nach den Eckdaten. Es sei ihm zu diesem Zeitpunkt nicht ganz klar, was zur gestiegenen Zuversicht des Managements geführt habe. Nettozuflüsse bei alternativen Vermögenswerten sowie eine ungewöhnliche Kostendisziplin seien mögliche Gründe. Ein höheres Marktniveau mit Blick auf 2026 stütze sicher auch./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 13:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 13:58 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Outperform

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
51,25 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
59,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

21:11 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
15.01.26 DWS Group Neutral UBS AG
12.01.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

