DWS Group Aktie
Marktkap. 11,64 Mrd. EURKGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS nach Zahlen zum vierten Quartal von 60 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Neben den Resultaten berücksichtigte Analyst Mandeep Jagpal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch die neuen Zielsetzungen bis 2028 des Fondsanbieters. Er geht 2026 und 2027 nun von höheren Gewinnen aus und führte auch das Jahr 2028 in sein Bewertungsmodell ein./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:01 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DWS Group Outperform
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
63,25 €
|Abst. Kursziel*:
7,51%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
63,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,51%
|
Analyst Name:
Mandeep Jagpal
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
