DAX 24.309 -2,1%ESt50 5.892 -0,7%MSCI World 4.540 -0,3%Top 10 Crypto 10,93 -6,1%Nas 23.598 -1,1%Bitcoin 70.001 -6,0%Euro 1,1966 +0,1%Öl 71,05 +3,4%Gold 5.364 -1,0%
DWS Group Aktie

63,25 EUR +3,55 EUR +5,95 %
STU
Marktkap. 11,64 Mrd. EUR

KGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100

ISIN DE000DWS1007

Symbol DWS

RBC Capital Markets

DWS Group GmbHCo Outperform

21:06 Uhr
DWS Group GmbHCo Outperform
DWS Group GmbH & Co. KGaA
63,25 EUR 3,55 EUR 5,95%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS nach Zahlen zum vierten Quartal von 60 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Neben den Resultaten berücksichtigte Analyst Mandeep Jagpal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch die neuen Zielsetzungen bis 2028 des Fondsanbieters. Er geht 2026 und 2027 nun von höheren Gewinnen aus und führte auch das Jahr 2028 in sein Bewertungsmodell ein./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:01 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group Outperform

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
63,25 €		 Abst. Kursziel*:
7,51%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
63,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,51%
Analyst Name:
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

21:06 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
18:06 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
11:56 DWS Group Neutral UBS AG
10:36 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

dpa-afx Ziele übertroffen DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX zum Handelsende im Minus
TraderFox Stocks in Action: ASML, Nemetschek, SAP, DWS Group, Aurubis
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH haussiert am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Abschläge
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH schießt am Donnerstagmittag hoch
TraderFox DWS Group: Anhebung der Mittelfristziele und Ausbruch auf ein Allzeithoch!
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2: Deutsche Bank schwach nach Zahlen - DWS mit Rekordhoch
EQS Group EQS-News: After Record Year: DWS Exceeds Strategic Mid-term Targets and Increases Ambitions Until 2028
EQS Group EQS-Adhoc: DWS Group GmbH & Co. KGaA: DWS raises mid-term targets and proposes payment of extraordinary dividend in 2027
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Business Times Deutsche Bank’s DWS cuts Asia private credit team in shift: sources
Business Times Deutsche Bank’s DWS cuts Asia private credit team: sources
Zacks Is DWS Science and Technology A (KTCAX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
