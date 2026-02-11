DAX25.075 -0,8%Est506.056 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,8%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.625 +0,4%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,29 +1,4%Gold4.992 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 Siemens 723610 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Nikkei schließt im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Apple. DroneShield, Siemens, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP im Fokus
Top News
Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox
Biogen-Aktie stabil: Rückschlag für Alzheimer-Mittel Lecanemab Biogen-Aktie stabil: Rückschlag für Alzheimer-Mittel Lecanemab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Buy

DWS-Aktie klettert Richtung Rekordhoch: Kaufempfehlung von UBS beflügelt

19.02.26 11:26 Uhr
DWS-Aktie zieht an: UBS-Kaufempfehlung treibt Richtung Rekordhoch | finanzen.net

Die Aktien der DWS haben am Donnerstag dank einer positiven Einschätzung durch die UBS kräftig zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
61,15 EUR 1,60 EUR 2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Als bester Wert im MDAX kamen die DWS Group GmbHCo-Aktien mit 62,35 Euro ihrem Rekordhoch von 65,80 Euro von Anfang Februar wieder ein Stück näher. Sie setzten sich damit von ihrem am vergangenen Freitag markierten Zwischentief seit vier Wochen weiter nach oben ab. Zuletzt gewannen DWS via XETRA noch 3,37 Prozent und kosteten 61,35 Euro.

Wer­bung

Die Schweizer Großbank UBS hatte bei einem von 56 auf 70 Euro angehobenen Kursziel das Votum für die Papiere der Fondsgesellschaft von "Neutral" auf "Buy" gedreht. UBS-Analyst Michael Werner begründete seine Kaufempfehlung mit den starken Quartalsergebnissen der Deutsche-Bank-Tochter, ihrem Ausblick auf niedrigere Kosten und den üppigen Ausschüttungsplänen.

/ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf DWS Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DWS Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
08:01DWS Group GmbHCo BuyUBS AG
30.01.2026DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
29.01.2026DWS Group GmbHCo Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01DWS Group GmbHCo BuyUBS AG
29.01.2026DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
28.01.2026DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
12.01.2026DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026DWS Group GmbHCo Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.01.2026DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
29.01.2026DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen