DWS Group Aktie
Marktkap. 11,28 Mrd. EURKGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 61,30 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angeliki Bairaktari passte die Schätzungen für die verwalteten Mittel des Vermögensverwalters auf Basis der aktuellen Marktbewertungen an. Für das Ergebnis je Aktie 2027 ergebe sich eine höhere Schätzung, schrieb die Analystin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: DWS Group Overweight
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
57,95 €
|Abst. Kursziel*:
10,44%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
57,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,44%
|
Analyst Name:
Angeliki Bairaktari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
