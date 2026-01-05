DAX 24.892 +0,1%ESt50 5.932 +0,1%MSCI World 4.506 +0,6%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 79.100 -1,3%Euro 1,1688 -0,3%Öl 60,56 -2,0%Gold 4.492 +1,1%
DWS Group Aktie

Marktkap. 11,28 Mrd. EUR

KGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 61,30 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angeliki Bairaktari passte die Schätzungen für die verwalteten Mittel des Vermögensverwalters auf Basis der aktuellen Marktbewertungen an. Für das Ergebnis je Aktie 2027 ergebe sich eine höhere Schätzung, schrieb die Analystin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group Overweight

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
57,95 €		 Abst. Kursziel*:
10,44%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
57,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,44%
Analyst Name:
Angeliki Bairaktari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

