Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- Softbanks PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
Top News
Ausblick: Zalando zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Zalando zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Underweight an Henkel vz-Aktie Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Underweight an Henkel vz-Aktie
Bewertung im Fokus

Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Underweight an Henkel vz-Aktie

11.03.26 10:22 Uhr
Underweight für Henkel vz-Aktie: Analyse von JP Morgan Chase & Co. sorgt für Aufsehen | finanzen.net

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Henkel vz-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
70,50 EUR -2,80 EUR -3,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight"belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im vergangenen Jahr mit dem vergleichbaren Wachstum und dem bereinigten Ergebnis je Aktie etwas enttäuscht, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Dazu rechne Henkel mit einem schwachen Start ins laufende Jahr.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:06 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 70,50 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 7,80 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 214.683 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 1,3 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:39 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

