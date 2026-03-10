Bewertung im Fokus

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Henkel vz-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight"belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im vergangenen Jahr mit dem vergleichbaren Wachstum und dem bereinigten Ergebnis je Aktie etwas enttäuscht, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Dazu rechne Henkel mit einem schwachen Start ins laufende Jahr.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:06 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 70,50 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 7,80 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 214.683 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 1,3 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen.

