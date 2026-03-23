Jefferies & Company Inc.

Henkel vz Hold

15:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel angesichts der Übernahme von Olaplex auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern strebe weiterhin danach, sein Engagement im Bereich Haarpflege auszubauen und die Abhängigkeit von Haushaltsprodukten zu verringern, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er hält es strategisch für möglich, dass es in diesem Bereich zu noch größeren Übernahmen kommt./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 06:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 06:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA