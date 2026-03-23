Henkel vz. Aktie
Marktkap. 26,43 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel angesichts der Übernahme der US-Premium-Haarpflegemarke Olaplex auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Angesichts der schon guten globalen Positionierung von Henkel im Salonbereich sieht Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung Chancen darin, Marktlücken zu erschließen und die Margen durch Synergien zu verbessern. Allerdings habe der Umsatz von Olaplex in den vergangenen drei Jahren massiv unter Wettbewerbsdruck gelitten./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
67,70 €
|Abst. Kursziel*:
-3,99%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
67,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,99%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|13:06
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13:06
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.03.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital