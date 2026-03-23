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Symbol HENOF

JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

13:06 Uhr
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
67,70 EUR 0,32 EUR 0,47%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel angesichts der Übernahme der US-Premium-Haarpflegemarke Olaplex auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Angesichts der schon guten globalen Positionierung von Henkel im Salonbereich sieht Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung Chancen darin, Marktlücken zu erschließen und die Margen durch Synergien zu verbessern. Allerdings habe der Umsatz von Olaplex in den vergangenen drei Jahren massiv unter Wettbewerbsdruck gelitten./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
67,70 €		 Abst. Kursziel*:
-3,99%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
67,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,99%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:06 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
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