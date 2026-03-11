Henkel vz. Aktie
Marktkap. 27,8 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Wegen der Profitabilität und Wechselkurseinflüssen senkte Analystin Celine Pannuti am Mittwochabend im Nachgang der Bilanz ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 um zwei Prozent./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 23:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
70,34 €
|Abst. Kursziel*:
-7,59%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
70,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,62%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
