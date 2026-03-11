DAX 23.640 -1,4%ESt50 5.795 -0,7%MSCI World 4.420 -0,1%Top 10 Crypto 9,0605 -2,8%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.256 -1,0%Euro 1,1544 -0,1%Öl 96,53 +3,1%Gold 5.169 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Porsche vz. PAG911
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise steigen wieder: DAX tiefer erwartet -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando wächst kräftig und kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang
Top News
Webinar mit Michael Hinterleitner: Algo-Mix als heiliger Gral - Mehrere Strategien statt einer perfekten Webinar mit Michael Hinterleitner: Algo-Mix als heiliger Gral - Mehrere Strategien statt einer perfekten
Ölpreise ziehen kräftig an - Brent kratzt wieder an der 100-Dollar-Marke - Auch Gaspreis mit Höhenflug Ölpreise ziehen kräftig an - Brent kratzt wieder an der 100-Dollar-Marke - Auch Gaspreis mit Höhenflug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Henkel vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Henkel vz. Aktien-Sparplan
70,36 EUR -0,12 EUR -0,17 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 27,8 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604843

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HENOF

JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

08:16 Uhr
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
70,36 EUR -0,12 EUR -0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Wegen der Profitabilität und Wechselkurseinflüssen senkte Analystin Celine Pannuti am Mittwochabend im Nachgang der Bilanz ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 um zwei Prozent./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 23:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
70,34 €		 Abst. Kursziel*:
-7,59%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
70,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,62%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

08:16 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
11.03.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Prognose Henkel-Aktie dennoch tiefer: Nach Krisenjahr soll das Wachstum wieder anziehen Henkel-Aktie dennoch tiefer: Nach Krisenjahr soll das Wachstum wieder anziehen
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz verbilligt sich am Mittwochnachmittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX nachmittags in der Verlustzone
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX am Mittwochnachmittag leichter
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Jahresplus bei Henkel weg - Schwacher Start 2026 und Ölpreise
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Henkel auf 75 Euro - 'Sector Perform'
finanzen.net Sector Perform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Henkel vz-Aktie
RTE.ie Henkel sees continued sales growth in 2026
EQS Group EQS-News: Henkel delivers organic growth in 2025 and increases profitability through innovation and more efficiency
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel agrees to acquire specialty coatings company Stahl
RSS Feed
Henkel KGaA Vz. zu myNews hinzufügen