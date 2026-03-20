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Symbol HENOF

Jefferies & Company Inc.

Henkel vz Hold

08:01 Uhr
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien der Düsseldorfer seien "frustrierend günstig", schrieb David Hayes am Sonntagnachmittag. Für eine Kaufempfehlung bräuchte es aber klare Hinweise auf ein robusteres Geschäft mit Konsumgütern./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Hold

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
65,94 €		 Abst. Kursziel*:
10,71%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
65,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,25%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
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