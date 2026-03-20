Henkel vz. Aktie
Marktkap. 26,02 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien der Düsseldorfer seien "frustrierend günstig", schrieb David Hayes am Sonntagnachmittag. Für eine Kaufempfehlung bräuchte es aber klare Hinweise auf ein robusteres Geschäft mit Konsumgütern./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Hold
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
65,94 €
|Abst. Kursziel*:
10,71%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
65,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,25%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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