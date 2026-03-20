Jefferies & Company Inc.

Henkel vz Hold

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien der Düsseldorfer seien "frustrierend günstig", schrieb David Hayes am Sonntagnachmittag. Für eine Kaufempfehlung bräuchte es aber klare Hinweise auf ein robusteres Geschäft mit Konsumgütern./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA