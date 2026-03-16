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Symbol HENOF

JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

08:01 Uhr
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
69,52 EUR -0,02 EUR -0,03%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ein durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschungen hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, schrieb die Expertin. Mehr als die Hälfte der Berichtsunternehmen hätten allerdings beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Im Bereich Haushalt und Körperpflege favorisiert Pannuti Unilever und L'Oreal./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
69,68 €		 Abst. Kursziel*:
-6,72%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
69,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,50%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

08:01 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
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13.03.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
12.03.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
12.03.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
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