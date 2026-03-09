DAX 23.598 -1,6%ESt50 5.762 -1,3%MSCI World 4.427 -0,2%Top 10 Crypto 9,0700 -0,3%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.044 -0,3%Euro 1,1593 -0,1%Öl 92,46 +1,2%Gold 5.188 %
Henkel vz. Aktie

69,54 EUR -3,32 EUR -4,56 %
STU
Marktkap. 28,64 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

10:21 Uhr
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
69,54 EUR -3,32 EUR -4,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight"belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im vergangenen Jahr mit dem vergleichbaren Wachstum und dem bereinigten Ergebnis je Aktie etwas enttäuscht, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Dazu rechne Henkel mit einem schwachen Start ins laufende Jahr./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
70,26 €		 Abst. Kursziel*:
-7,49%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
69,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,53%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

10:36 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
10:21 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
10.03.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Henkel vz-Analyse im Blick Henkel vz-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Sector Perform ein Henkel vz-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Sector Perform ein
finanzen.net Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Underweight an Henkel vz-Aktie
finanzen.net DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Henkel vz-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Hold ein
Dow Jones Henkel-Aktie dennoch tiefer: Nach Krisenjahr soll das Wachstum wieder anziehen
finanzen.net DAX aktuell: DAX sackt zum Start ab
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochvormittag mit Verlusten
dpa-afx Starker Euro belastet Henkel - Dividende soll leicht steigen
RTE.ie Henkel sees continued sales growth in 2026
EQS Group EQS-News: Henkel delivers organic growth in 2025 and increases profitability through innovation and more efficiency
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel agrees to acquire specialty coatings company Stahl
