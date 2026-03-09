Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,64 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight"belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im vergangenen Jahr mit dem vergleichbaren Wachstum und dem bereinigten Ergebnis je Aktie etwas enttäuscht, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Dazu rechne Henkel mit einem schwachen Start ins laufende Jahr./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
70,26 €
|Abst. Kursziel*:
-7,49%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
69,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,53%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,54 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|10:36
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:21
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|10:36
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:21
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|10:21
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:36
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital