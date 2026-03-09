DAX 23.736 -1,0%ESt50 5.801 -0,6%MSCI World 4.432 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.911 -0,5%Euro 1,1604 +0,0%Öl 90,36 -1,1%Gold 5.189 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Deutschland gibt strategische Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX fällt wieder deutlich zurück Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX fällt wieder deutlich zurück
Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Henkel vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Henkel vz. Aktien-Sparplan
69,68 EUR -3,18 EUR -4,36 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 28,64 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604843

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HENOF

Goldman Sachs Group Inc.

Henkel vz Sell

11:56 Uhr
Henkel vz Sell
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
69,68 EUR -3,18 EUR -4,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Sell" belassen. Schwächer als erwartet seien die Quartalszahlen insgesamt ausgefallen, aber besser im Bereich Haarpflege, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch. Die Ziele für 2026 entsprächen den Erwartungen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Sell

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
69,86 €		 Abst. Kursziel*:
4,49%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
69,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,76%
Analyst Name:
Olivier Nicolai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

12:21 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
11:56 Henkel vz. Sell Goldman Sachs Group Inc.
10:36 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
10:21 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Investment-Tipp Henkel vz-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform Henkel vz-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform
dpa-afx ROUNDUP: Henkel erwartet verhaltenen Jahresstart - Aktie gibt nach
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag schwächer
finanzen.net Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Sell an Henkel vz-Aktie
Dow Jones Henkel-Aktie dennoch tiefer: Nach Krisenjahr soll das Wachstum wieder anziehen
finanzen.net Henkel vz-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Sector Perform ein
finanzen.net Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Underweight an Henkel vz-Aktie
finanzen.net DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Henkel vz-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Hold ein
RTE.ie Henkel sees continued sales growth in 2026
EQS Group EQS-News: Henkel delivers organic growth in 2025 and increases profitability through innovation and more efficiency
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel agrees to acquire specialty coatings company Stahl
RSS Feed
Henkel KGaA Vz. zu myNews hinzufügen