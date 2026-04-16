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Symbol UNCFF

Barclays Capital

UniCredit Overweight

16:06 Uhr
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88,90 Euro belassen. Die weiteren Schritte der italienischen Großbank mit Blick auf die geplante Übernahme der Commerzbank seien nach wie vor ungewiss, was die Aktien-Story der Unicredit etwas komplizierter mache, schrieb Paola Sabbione in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch böten alle Szenarien solide Renditen für die Aktionäre. Die Unicredit-Aktie sei weiterhin günstig bewertet./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 11:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 11:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
88,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
68,88 €		 Abst. Kursziel*:
29,07%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
68,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,47%
Analyst Name:
Paola Sabbione 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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