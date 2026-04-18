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WKN 703000

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Symbol RNMBF

Bernstein Research

Rheinmetall Outperform

11:26 Uhr
Rheinmetall Outperform
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Adrien Rabier rechnet mit einer durchwachsenen Berichtssaison der europäischen Rüstungsbranche, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. An der Outperformance des Sektors dürfte sich allerdings nichts ändern. Rheinmetall sitze seit den enttäuschenden Signalen im Februar auf der Strafbank. Die Aktie sei nach ihrem Kursrutsch allerdings auf einem Niveau angelangt, das nur noch den schlechtestmöglichen Geschäftsverlauf einpreise./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 02:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Outperform

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.050,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.476,40 €		 Abst. Kursziel*:
38,85%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.471,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,34%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.080,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

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08:41 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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15.04.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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