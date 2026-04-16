HUGO BOSS Aktie

37,67 EUR +0,09 EUR +0,24 %
STU
Marktkap. 2,61 Mrd. EUR

KGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

RBC Capital Markets

HUGO BOSS Sector Perform

12:16 Uhr
HUGO BOSS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Ein zentrales Problem für die europäischen Bekleidungshändler im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt seien mögliche Auswirkungen auf die Frachtkosten und den Warenfluss, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings machten die Frachtkosten nur einen relativ geringen Anteil an den Herstellungskosten aus. Zumindest für größere Akteure wie Inditex und Next scheine die aktuelle Situation beherrschbar zu sein./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 19:56 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS Sector Perform

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
37,23 €		 Abst. Kursziel*:
2,07%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
37,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,88%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

12:16 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
01.04.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
31.03.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.03.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
17.03.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
