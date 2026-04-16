NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Ein zentrales Problem für die europäischen Bekleidungshändler im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt seien mögliche Auswirkungen auf die Frachtkosten und den Warenfluss, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings machten die Frachtkosten nur einen relativ geringen Anteil an den Herstellungskosten aus. Zumindest für größere Akteure wie Inditex und Next scheine die aktuelle Situation beherrschbar zu sein./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 19:56 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HUGO BOSS Sector Perform
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
37,23 €
|Abst. Kursziel*:
2,07%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
37,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,88%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|12:16
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
